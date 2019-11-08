РИАМО - 8 ноя. Более 700 тысяч москвичей работают в сфере промышленности, это практически каждый десятый житель столицы, сообщил в пятницу директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.

«Москва традиционно еще с советских времен являлась крупным промышленным центром. На текущий момент в промышленности работает более 700 тысяч человек. Это фактически каждый десятый москвич. Если мы говорим о доле промышленности в валовом региональном продукте, который производится в Москве, то это около 13%», - сказал Кострома в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, сегодня в целом московская промышленность чувствует себя вполне неплохо.

«Если мы посмотрим на динамику и развитие за последние восемь месяцев, то прирост составил порядка 11%, что заметно выше среднероссийских темпов», - добавил Кострома.

Ранее столичные власти предоставили 15 земельных участков на территории города для строительства промышленных объектов. Благодаря данному строительству будет создано 7 тысяч рабочих мест.