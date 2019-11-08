РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 ноя. Два енота забрались в дом к жительнице поселка Красково Люберец, сообщила «РИАМО в Люберцах» жительница Ирина.

«По приезде домой я увидела енота под кроватью. Мы пытались звонить везде. Сначала позвонили в МЧС, но они отказались приехать по причине того, что у них нет клетки. Провозились мы с енотом до 7:00, и утром продолжили попытки вызвать какие-нибудь службы, чтобы приехали и забрали енота. Мы нашли Люберецкую государственную ветеринарную станцию, из этой организации приехали три специалиста. Они сделали вакцину собаке от бешенства и наконец-то поймали енота. За это хочется их поблагодарить. Они большие молодцы. Как только енот был пойман, к нам приехали сотрудники МЧС», – добавила Ирина.

По ее словам, изначально грохот в доме услышала ее дочка и внучка, они же первыми и обнаружили енота.

«Услышав грохот в доме, туда зашли моя внучка, дочка и соседка с собакой. Они решили посмотреть, что в доме происходит и откуда грохот. Пока они шли к дому на собаку кто-то напал и укусил. Я предполагаю, что это был второй енот, потому что никто другой этого просто сделать не мог, других собак у нас нет, а кошки нападать не будут. Второго енота мы не нашли, возможно, он сбежал», – сказала Ирина.

Она отметила, что на данный момент не удалось установить чей это енот.