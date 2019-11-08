РИАМО - 8 ноя. Деятельность предприятия общепита по изготовлению шаурмы в Восточном округе Москвы приостановили на 60 суток из-за неприятного запаха и шумной вентиляции, мешавшей жильцам многоквартирного дома, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Объект расположился на первом этаже жилого дома на Щелковском шоссе, 54/63. Один из местных жителей пожаловался на проникновение неприятных запахов в квартиру, а также круглосуточный шум и вибрацию от работы системы вентиляции. Надзорное ведомство решило провести проверку.

«Уровни суммарного шума при работе вентиляции превышали допустимые значения на 13 децибел для ночного времени суток. Воздухообмен был организован с нарушениями санитарных требований, в том числе не была оборудована вытяжка от электрического гриля для приготовления кур и электрической печи для пиццы, что явилось причиной поступления неприятных и посторонних запахов в жилые квартиры», – говорится в сообщении.

В отношении владельца заведения составили административный протокол, после чего суд вынес постановление о приостановлении деятельности предприятия общественного питания индивидуального предпринимателя на срок 60 суток.

Постановление суда направили в управление Федеральной службы судебных приставов для принудительного исполнения.