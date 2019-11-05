РИАМО - 5 ноя. Обладатели брендированных карт «Тройка» могут бесплатно посетить исторический парк «Россия – Моя история» на ВДНХ, тематические карты можно купить в кассах метро, говорится в сообщении пресс-службы проекта «Моя история».

Тематическая серия карт «Тройка» и билетов «Единый», приуроченная к открытию выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», появилась в продаже в столичном метро. Тематический билет «Единый» выпущен тиражом 900 тысяч экземпляров, а карта «Тройка» — 100 тысяч. На лицевой стороне карты «Тройка» изображена картина «Письмо с фронта» советского живописца Александра Лактионова, хранящаяся в Государственном Русском музее.

«Специально к выставке совместно с Московским метрополитеном мы выпустили карту «Тройка» с уникальным дизайном и дополнительными привилегиями для ее обладателей, которые смогут совершенно бесплатно посетить мультимедийные выставки «Рюриковичи» и «Романовы» в историческом парке на ВДНХ до конца 2019 года», – сказал руководитель московского парка «Россия – Моя история» Иван Есин.

Проездные билеты «Единый» с информацией о выставке, а также новые тематические карты «Тройка» можно приобрести во всех кассах столичного метро, а также в полнофункциональных автоматах по продаже билетов.

Выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» пройдет в ЦВЗ «Манеж» по 8 декабря. Участие в выставке приняли 44 музея и частные галереи.

В экспозицию выставки включены 150 произведений живописи и скульптуры из 32 городов России, которые впервые предстанут в едином собрании, рассказывая о пути к Победе, раскрывая тему войны в изобразительном искусстве 1940-2010-х годов.