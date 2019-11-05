РИАМО - 5 ноя. Храм иконы Божией Матери «Отрада и утешение» в подмосковном Павловском Посаде передали Казанскому храму местного прихода, храм находится на территории Московской областной психиатрической больницы №15, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

«Здание храма иконы Божией Матери «Отрада и утешение» в Павловском Посаде передано в безвозмездное пользование на 49 лет местному приходу Казанского храма Московской епархии Русской православной церкви», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Деревянная церковь появилась на территории Московской областной психиатрической больницы №15 в деревне Андреево в 2015 году. Инициатором строительства был бывший главврач больницы Владимир Слуцкин. На строительство церкви было получено благословение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, а само строительство стало возможным благодаря участию предпринимателей городского округа.

«Храм на закрытой территории больницы посещают пациенты учреждения, а также их родственники и жители близлежащих деревень сельского поселения Аверкиевское. Служба проходит один-два раза в неделю – в субботу и среду», – добавляется в сообщении.

В больнице проходят лечение более 150 человек.