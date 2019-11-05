РИАМО – 5 ноя. Китайская компания Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch, которые будут стоить 185 долларов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Mi Watch оснащены 1,76-дюймовым AMOLED-экраном, аккумулятором на 570 мАч и процессором Snapdragon Wear 3100. Часы работают под управлением адаптированной фирменной оболочки MIUI», – говорится в материале.

Умные часы предоставят владельцу возможность слушать музыку, смотреть видео, а также осуществлять звонки с помощью виртуальных сим-карт (eSIM). Также будут доступны FM-радио, NFC, мониторинг физической активности, шагомер, датчик сердцебиения и мониторинг сна.

Часы смогут работать на одной зарядке до 36 часов. На гаджет также можно будет устанавливать и другие приложения. Один из бонусов устройства – его можно использовать без смартфона.

Старт продаж гаджета запланирован на 11 ноября