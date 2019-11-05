РИАМО – 5 ноя. Вооруженные силы России за последние годы существенно продвинулись в совершенствовании методов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), это касается технического переоснащения подразделений и методов их применения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее издание Breaking Defence сообщило, что личный состав Пентагона плохо обучают приемам РЭБ, а учения слишком просты. К примеру, во время учений военные не выключают свои мобильные телефоны, выдавая тем самым свое точное местоположение. Военные также забывают заранее создавать резервные каналы связи в случае, если основная связь заглушена.

«РЭБ является одним из основных сдерживающих факторов агрессии против России. Также силы РЭБ могут противодействовать иностранным техническим средствам разведки, начиная от космических средств и заканчивая средствами радиоэлектронной разведки. Вдоль наших границ в ежедневном режиме летают разведывательные беспилотники США. Но мы к этому готовы и не позволим этим средствам безраздельно действовать в пространстве радиоэлектронной разведки», – сказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Виктор Мураховский.

По его словам, РЭБ – один из важнейших видов боевого обеспечения войск, и Россия ему постоянно уделяет пристальное внимание. Ярким примером совершенствования РЭБ может служить система обороны авиабазы «Хмеймим» в Сирии.

«Не является секретом, что значительная часть атаковавших базу беспилотников была выведена из строя с помощью средств РЭБ. Также средствами радиоэлектронной разведки добыты многие данные по целям, которые были затем реализованы нашими огневыми средствами», – подчеркнул Мураховский.