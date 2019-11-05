РИАМО – 5 ноя. С 2014-го по 2018-й год в Московской области запустили 20 животноводческих комплексов и молочных ферм, в 15 крупнейших из них разместились свыше 10 тысяч коров, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Крупнейшие из этих производств – ЗАО «АИС «Ферма роста» на 2,4 тысячи коров в Серебряных Прудах, ООО «РОТА-АГРО Благовещенье» на 1980 коров в Наро-Фоминском округе, АО «Предприятие Емельяновка» на 1199 коров в Озерах, АО «Племхоз «Наро-Осановский» на 768 коров в Одинцовском округе.

«Открытые за последние 5 лет производства принесли в экономику области инвестиции на сумму свыше 7 миллиардов рублей, создали около 500 новых рабочих мест. Не в последнюю очередь это плоды мер поддержки, которые агробизнес получает при строительстве новых ферм и запуске производств на территории региона», – сказал зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

На территории 15 крупнейших комплексов, запущенных в этот период, разместились свыше 10 тысяч коров. Появилось также несколько заводов по переработке молока общей мощностью в несколько сотен тонн продукта в сутки. Новые объекты построены по всему Подмосковью: в Одинцовском округе, Воскресенске, Можайском, Рузском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском, Дмитровском округах и Ступине, в Ленинском округе, в Серебряных Прудах и в Озерах.

«Объем молока, производимого на новых предприятиях, превышает 20 тысяч тонн в год. Это не только вносит заметный вклад в укрепление продовольственной безопасности нашего региона, но и позволяет говорить о перспективах развития экспортного направления. Тем более, что к 2024 году мы планируем нарастить поставки аграрной продукции за рубеж до 1,7 миллиарда долларов», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Более подробно перспективы развития молочной отрасли и расширения экспорта отечественной продукции будут обсуждаться на VI Международном агропромышленном молочном форуме, который пройдет 26-27 ноября 2019 года в доме правительства Московской области. Форум соберет на своей площадке всех ведущих игроков молочного рынка, представителей органов власти, экспертов и предпринимателей из России и зарубежных стран.