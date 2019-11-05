РИАМО - 5 ноя. За десять месяцев 2019 года Госжилинспекция Московской области провела 82 тысячи мероприятий по жилищному надзору и лицензионному контролю предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в ходе чего выявила более 140 тысяч нарушений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ходе проверок и осмотров инспекторы обследовали состояние более 167 тысяч многоквартирных домов, многие из которых проверялись неоднократно.

«С начала 2019 года выявлено более 140 тысяч нарушений. Наибольшее их количество касается неудовлетворительного технического состояния и эксплуатации подъездов и входных групп (около 40 тысяч). Более 14 тысяч нарушений выявлено в содержании подвалов многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

Правила безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования нарушались более 7,6 тысячи раз, законодательство об энергосбережении – более 5 тысяч раз. Около 5 тысяч нарушений выявлено при начислении жилищно-коммунальных платежей.

Больше всего нарушений выявлено в городских округах Балашиха (6,8 тысячи), Подольск, Мытищи (свыше 5 тысяч) и в Сергиево-Посадском (более 6,1 тысячи), Одинцовском (более 5,7 тысячи) городских округах.

Наименьшее количество нарушений государственные жилищные инспекторы зафиксировали в городских округах Шатура (175), Электрогорск (около 180), Красноармейск (около 210), Лотошино и Луховицы (около 240), Протвино (325) и в Талдомском городском округе (около 260).

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выдано порядка 18 тысяч предписаний на устранение нарушений. Составлено свыше 14,1 тысячи постановлений об административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов превысила 314 миллионов рублей. В бюджет Московской области поступило более 225 миллионов рублей.