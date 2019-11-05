РИАМО - 5 ноя. В настоящее время онкология не является смертельным приговором – врачам удалось добиться значительных успехов в лечении злокачественных онкологических заболеваний, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Еще некоторое время назад диагноз «онкология» звучал как приговор. Однако наука не стоит на месте, медицина развивается, и врачи берут на вооружение новые методы лечения рака, которые помогают успешно бороться с недугом.

«В Московском областном онкодиспансере за 9 месяцев текущего года прошли лечение более 13 тысяч человек, сделано более 4 тысяч операций. Важно, что более 50% заболеваний нам удается выявлять на ранних стадиях. В Подмосковье этот показатель выше, чем в среднем по ЦФО. Но самое главное, чтобы люди и сами не забывали о своем здоровье», – сказал главный врач Московского областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Специалисты отмечают, что факторами, влияющими на развитие рака, могут быть курение, алкоголизм, неправильное питание, ожирение, стресс, воздействие радиации и многие другие. Однако далеко не все причины связаны с неправильным образом жизни, большую роль играет наследственность. Своевременность выявления заболевания влияет на успешность его лечения.

«На сегодняшний день неоднократно доказано, что рак излечим. Вопрос во временном факторе – чем раньше человек обратится к врачу, тем быстрее будет поставлен правильный диагноз и тем больше шансов на успешное лечение. Не менее важную роль играет и профилактика. Необходимо заботиться о себе, вести здоровый образ жизни, посещать хотя бы раз в полгода поликлинику, сдавать анализы и проходить диспансеризацию и профосмотры», – подчеркнул Асташов.

В настоящее время в Московской области сформирована трехуровневая система оказания онкологической помощи. Первый уровень – онкологические кабинеты в поликлиниках, второй – койки в отделениях районных больниц, и третий – Московский областной онкологический диспансер и Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского.

Два раза в год, весной и осенью, в регионе проводится День ранней диагностики, ближайший состоится 16 ноября. Жители смогут получить консультации врачей-онкологов и по показаниям пройти УЗИ, маммографическое, рентгенологическое обследование и цитологическое исследование. День ранней диагностики проводится для тех, кто не состоит на учете у врача-онколога.