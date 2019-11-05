РИАМО – 5 ноя. В подмосковной Ивантеевке врачи выявили у пациентки тяжелое инфекционное заболевание, она обратилась к специалистам только спустя несколько месяцев после появления симптомов, сейчас женщина готовится к выписке, но будет наблюдаться в кабинете инфекционных заболеваний еще в течение года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В конце октября в Ивантеевскую центральную городскую больницу поступила пациентка с мигрирующей эритемой на правом бедре. В стационар женщину направил инфекционист из городской поликлиники. Как рассказала пациентка, в конце июля она гуляла в лесу, а спустя два дня обнаружила на внутренней поверхности клеща, которого самостоятельно удалила без обращения к врачу.

«Ни клеща, ни собственную кровь женщина на анализ не сдавала. Через две недели после инцидента она заметила рядом с местом укуса красное «кольцо», которое со временем увеличилось в размерах. Несмотря на то, что симптом беспокоил ее несколько месяцев, к врачу она обратилась только 21 октября», – говорится в сообщении.

На фоне начатого антибактериального лечения уже через неделю эритема практически исчезла, но лечение необходимо продолжить до двух недель из-за позднего обращения пациентки.

«Болезнь Лайма встречается нередко, но такого быстрого положительного эффекта от лечения мы не видели. Больная чувствует себя хорошо и готовится к выписке, после чего будет наблюдаться в кабинете инфекционных заболеваний еще в течение года», – пояснил главный врач Ивантеевской ЦГБ Сергей Багин.

Как отмечает врач, в последнее время участились случаи обращения пациентов с укусами клещей. Чаще всего это происходит в лесу, парках, на дачных участках. Люди с укусами клещей должны обязательно удалить клеща (желательно в медицинском учреждении) и сдать на исследование. Если человек удалил клеща самостоятельно и выбросил его, тогда через две недели после укуса пациент должен сдать анализ крови на наличие антител к боррелиозу (болезнь Лайма).

Боррелиоз – заболевание достаточно новое, характеризуется хроническим течением с полиорганными проявлениями в случае позднего начала лечения. Поражаются не только кожные покровы, но и суставы, сердце, нервная система. Таким образом, к любому укусу клеща нужно относятся серьезно.

В 2018 году в Ивантеевке зафиксировано пять случаев боррелиоза, в 2019 – восемь. К настоящему моменту все случаи пролечены амбулаторно. Во всех случаях результат положительный, для профилактики возможных осложнений пациенты продолжают наблюдаться в кабинете инфекционных заболеваний.