РИАМО - 5 ноя. Инспекторы эконадзора возбудили дело об административном правонарушении по факту незаконного складирования отходов на участках, относящихся к категории «земли поселений», в Химках, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В администрацию городского округа поступили жалобы жителей. Власти округа сообщили о нарушении правил обращения с отходами в министерство экологии и природопользования Подмосковья.

«Сотрудники Минэкологии провели рейд. Факты подтвердились: в Северной промышленно-коммунальной зоне Химок, на двух земельных участках размещаются строительные отходы и порубочные остатки. Налицо признаки разравнивания и трамбовки мусора с помощью тяжелой техники. Оба участка относятся к категории «земли поселений», — говорится в сообщении.

В настоящее время инспекторы эконадзора устанавливают непосредственных организаторов незаконной свалки. Они будут привлечены к административной ответственности.

Ранее Минэкологии региона оштрафовало на 250 тысяч рублей компанию «Экология плюс», которая устроила в химкинском микрорайоне Подрезково четырехметровые навалы коммунальных и строительных отходов.