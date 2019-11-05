РИАМО - 5 ноя. Министерство благоустройства Подмосковья внедряет в городских округах мобильное приложение по контролю за зимним содержанием дворов, где будет отслеживаться состояние тротуаров, проездов, детских и спортивных площадок, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«С наступлением зимы особую актуальность приобретает вопрос содержания дворов, внутриквартальных проездов и тротуаров, детских и спортивных площадок. Данное приложение разработано в целях контроля зимней уборки во дворах», - говорится в сообщении.

Приложение сделано, чтобы отслеживать основные элементы уборки дворов: тротуары, проезды, детские площадки. Оно будет функционировать на базе операционной системы Android, а также косвенно позволит проверять выполнение жалоб от жителей.

Например: дворник убрался и отправил в приложение информацию. Если по данному адресу были жалобы жителей на качество уборки, то можно будет перепроверить, действительно ли убран данный двор. Система будет выделять данные адреса.

Зимнее содержание включает в себя подметание снега, противогололедную обработку, зачистку снежных уплотнений и накатов.

Подмести снег необходимо в течение двух часов после выпадения двух сантиметров осадков, зачищать ледяные накаты - в течение пяти часов после начала гололеда, обрабатывать асфальт против гололеда – не позднее чем через два часа после окончания снегопада, вывезти снег — не позднее пяти суток после его выпадения.

«Так же, как и прежде, по вопросам соблюдения регламента уборки жители могут обратиться в муниципальный ЦУР или на сайт «Добродел», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.