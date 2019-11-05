РИАМО - 5 ноя. Действующие железнодорожные платформы на маршрутах первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) благоустроят и реконструируют к запуску диаметров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Работа по созданию Московских центральных диаметров идет полным ходом. Готовим к запуску первые два диаметра. В проекте МЦД-1 и МЦД-2 заложено 12 новых остановочных пунктов, а существующие станции мы обновим. Там, где необходимо, отремонтируем платформы и установим навесы для защиты от осадков», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что на станциях появятся тактильная плитка, лавочки, информационные табло, системы голосового оповещения, стойки SOS, навигация, хорошее освещение.

Глава Стройкомплекса также отметил, что территории вокруг станций МЦД планируется благоустроить – в зону влияния первоочередных маршрутов попадает более 60 гектаров. Там, где это возможно, остановки наземного пассажирского транспорта перенесут ближе к станциям, чтобы пассажирам было удобнее добираться до МЦД.

Планируемая дата запуска первых МЦД – 21 ноября. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области.

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