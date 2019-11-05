РИАМО – 5 ноя. Студентка техникума технологий и дизайна Технологического университета Дарья Журбенко стала серебряным призером VI чемпионата WorldSkills Hi-Tech в компетенции «Промышленный дизайн», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

WorldSkills Hi-Tech 2019 стал крупнейшим в истории чемпионатом сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности. На его площадке соревновались свыше 150 конкурсантов и экспертов, международных партнеров, представителей государственных структур и учебных заведений в рамках II Открытого евразийского чемпионата по стандартам WorldSkills и чемпионата BRICS Future Skills Challenge – 2019.

«По итогам соревнований студентка техникума технологий и дизайна Технологического университета Дарья Журбенко стала серебряным призером чемпионата в компетенции «Промышленный дизайн». Тренер и эксперт Дарьи, преподаватель техникума – Наталья Миронова», – говорится в сообщении.

Вместе со взрослыми конкурсантами на площадке WorldSkills Hi-Tech по 22 компетенциям соревновались юноши и девушки в возрасте от 12 до 16 лет – участники WorldSkills Juniors, представители профильных направлений госкорпораций и холдингов.

Обучающиеся детского технопарка «Кванториум» Технологического университета взяли серебро чемпионата в компетенциях «Сетевое и системное администрирование» и «Инженерия космических систем». Ребята выступали в составе сборной госкорпорации «Роскосмос» – партнера Технологического университета.