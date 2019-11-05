РИАМО - 5 ноя. На территории Богородского городского округа в районе Лукового озера в лесу потерялся пожилой мужчина 1938 года рождения, которому спасатели оказали помощь и доставили в больницу, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Пожилой мужчина пошел в лес за лапником и не вернулся. Его сын обнаружил пропажу отца и сообщил в службу спасения и полицию. В район поиска прибыли спасатели поисково-спасательного отряда №8 Ногинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», пожарные 260-й пожарной части, оперативная группа Ногинского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели Ногинского спасательного центра, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» и работники полиции.

«Телефон пострадавшего был недоступен. Прибывшие спасатели приступили к прочесыванию леса. В итоге мужчина был найден кинологами Ногинского спасательного центра. Самостоятельно он передвигаться не мог», – говорится в сообщении.

Спасатели принесли носилки и вместе с волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» вынесли мужчину из лесного массива. Бригада медицины катастроф БЭМП-12 оказала первую помощь и доставила пострадавшего в ногинскую центральную районную больницу.