РИАМО - 5 ноя. Министерство строительного комплекса Московской области во вторник провело селекторное совещание по вопросу реализации расселения аварийного жилья в Московской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» этапа 2019 – 2020 годов, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Мероприятие провел начальник управления программ ликвидации аварийного жилья Константин Лапин. В совещании приняли участие представители администраций городских округов Кашира, Подольск, Серебряные Пруды, Серпухов, а также Сергиево-Посадского и Коломенского округов», - говорится в сообщении.

В ходе совещания были даны разъяснения по мероприятиям, направленным на достижение целевых показателей проекта.

С начала года в Подмосковье расселено более 15 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, новое жилье получили более 1 тысячи человек – это в три раза больше, чем было запланировано.

Расселение осуществляется в рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 года», государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области в 2019-2025 годах», а также нацпроекта «Жилье и городская среда».