РИАМО - 5 ноя. Сведения в отношении ООО «ДИАС» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий заключенного контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» городского округа Красноармейск заключила с обществом контракт на техническое обслуживание и текущий ремонт зданий и помещений.

«В связи с нарушением ООО «ДИАС» условий исполнения контракта, музыкальная школа расторгла контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении указанной фирмы подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.