РИАМО – 5 ноя. Столичные автомобилисты получили возможность оплачивать парковку на частных капитальных паркингах через приложение «Парковки Москвы», к этой системе подключились владельцы уже 10 парковок, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Ведется активная работа по подключению других популярных паркингов: у парков, торговых центров, гостиниц и спортивных объектов.

«Так, в приложении уже есть возможность оплатить паркинги спортивного комплекса ЦСКА и парка «Зарядье», еще восемь паркингов подключены в тестовом режиме: у «Мегаспорта», торговых центров «Ривьера», «Ладья», «Каширский двор», «М5», «Мегаполис», а также гостиничных комплексов «Лотте Плаза» и Ritz-Carlton», – говорится в сообщении.

В планах – подключить к оплате через приложение частные паркинги по всему городу. Москвичи могут сами предложить, какие частные парковки стоит подключить к системе оплаты через приложение «Парковки Москвы». Для этого можно направить обращение через Единый транспортный портал.

Чтобы подключить капитальную столичную парковку к приложению «Парковки Москвы», ее владельцу нужно предоставить полные данные о паркинге и установить необходимое программное обеспечение.