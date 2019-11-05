РИАМО - 5 ноя. Российский предприниматель Игорь Рыбаков предоставит возможность участникам подмосковного форума «Стартап-2019» и программы «Школа молодого предпринимателя» бесплатно пройти его авторский онлайн-курс «Предприми себя!», нацеленный на активизацию предпринимательского мышления, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Я хочу, чтобы благосостояние и уровень счастья всех людей выросли в десять раз, чтобы минимум 10 тысяч предпринимателей стали такими же успешными, как и я! Мой курс «Предприми себя!» поможет молодым предпринимателям стать более успешными! Дерзайте!» - сказал Рыбаков.

Участники акселерационной программы «Школа молодого предпринимателя» пройдут мастер-класс в формате бизнес-игры «Генератор проектов» от всероссийского сообщества молодых предпринимателей «Преактум».

Форум «Стартап – 2019» состоится 8 ноября на площадке дома правительства Московской области. В рамках мероприятия запланировано открытие акселерационной программы «Школа молодого предпринимателя». Бесплатное обучение будет состоять из трех блоков: онлайн-курс, очные занятия (для участников, выполнивших задания онлайн-обучения) и защита бизнес-проектов.

Длительность всей программы – 1,5 месяца, количество участников составит около 800 человек. Победители акселерационной программы получат бесплатную поддержку развития бизнес-проекта: информационную кампанию, участие в федеральных выставках, в программе развития экспорта «Экспортный инкубатор» и многое другое.

На форуме уже зарегистрировались свыше 700 человек. Для начинающих предпринимателей и тех, кто только будет пробовать открыть свое дело, выступят известные тренеры, эксперты в области права и развития бизнеса, а также успешные создатели своего бизнеса.