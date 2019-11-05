РИАМО - 5 ноя. Московское областное УФАС вынесло постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 20 тысяч рублей в отношении должностного лица ООО «ВЕКТОР-Ф», говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

Ранее управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «ВЕКТОР-Ф» в части заключения устного картельного соглашения.

«Реализация данного соглашения привела к поддержанию цен на электронных торгах, проводимых ФКУЗ «Центральная аптека №1 МВД РФ, ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» и другими учреждениями», – говорится в сообщении.

Ведомство признало ООО «ВЕКТОР-Ф» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов дела для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии со статьей 14.32 КоАП РФ.