РИАМО - 5 ноя. Более 300 подмосковных школьников уже приняли участие в тестировании в рамках исследования PISA (Programme for International Student Assessment), которое позволяет оценить состояние системы образования в отдельно взятом регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В Московской области началось тестирование обучающихся общеобразовательных организаций в рамках исследования PISA для школ. Сегодня в исследовании приняли участие более 300 обучающихся из Богородского городского округа, Красногорска, Одинцова, Орехово-Зуева и Протвина – всего 12 общеобразовательных организаций», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, с 5 по 15 ноября тестирование пройдет во всех 300 образовательных организациях, попавших в репрезентативную выборку. В испытании участвуют ребята в возрасте 15 лет.

«Тестирование проходит на компьютерах, на все вопросы ребята отвечают анонимно. При проведении PISA для школ в каждой аудитории присутствуют организаторы и общественные наблюдатели, задача которых – провести все этапы исследования объективно и в строгом соответствии с едиными инструкциями. Кроме того, на местах работают и технические специалисты, чтобы обеспечить проведение тестирование без сбоев», – добавила министр.

Исследование PISA позволяет оценить состояние системы образования каждого региона, в том числе способность школьников применять в реальной жизни знания, полученные во время учебы.

При составлении выборки учитывается соотношение мальчиков и девочек, является ли школа сельской или городской, язык обучения и прочие параметры. Это делается для обеспечения представительности выборки.