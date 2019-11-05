РИАМО - 5 ноя. Более 350 домов Московской области перешли на электронную форму проведения общих собраний собственников (ОСС) в октябре, наибольшее количество подобных решений в прошлом месяце приняли жители Химок, Люберец и Истры, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«В Московской области набирает обороты проект по внедрению электронной формы проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. В октябре жители 359 домов из различных городских округов приняли решение о переходе на проведение ОСС с использованием системы ЕИАС ЖКХ», – говорится в сообщении.

Для юридического оформления такого перехода собственникам помещений необходимо принять решение о выборе системы, администратора собраний, а также по ряду других процедурных вопросов.

Наибольшее количество подобных решений в прошлом месяце приняли жители городских округов Химки, Люберцы и Истра.

Основными преимуществами ОСС в электронной форме являются удобство удаленного голосования, отсутствие рисков фальсификации результатов и отсутствие бумажного документооборота.