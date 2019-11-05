РИАМО – 5 ноя. В законопроект о налоговом вычете для посетителей фитнес-клубов могут внести поправки по предельной сумме, по возможности дополнительного стимулирования и перераспределению льгот внутри семьи, сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

По мнению депутата, государство поступает правильно, когда использует профицит бюджета, который в следующем году составит более 800 миллиардов рублей, на развитие человеческого капитала. Однако, по его словам, есть сомнения по поводу максимальной суммы в 120 тысяч рублей в год, до которой проводятся налоговые вычеты в размере 13%.

«В достаточно дорогой фитнес-клуб абонемент стоит 20-30 тысяч рублей, в Москве – от 40-60 тысяч. На мой взгляд, 120 тысяч — достаточно большое пороговое значение – здесь мы начинаем поддерживать не самую бедную по доходам группу населения», — сказал Гутенев в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его мнению, ко второму чтению в законопроект могут внести поправки по предельной сумме, по возможности дополнительного стимулирования и перераспределению налоговых льгот внутри семьи. Можно также проработать механизмы частичной компенсации затрат предприятий, которые поощряют своих сотрудников, приобретая для них абонементы в спортивные залы и фитнес-клубы.

Гутенев отметил, что инициатива вписывается в установки президента РФ Владимира Путина по улучшению качества жизни, здоровья, поэтому будет поддержана Госдумой и Советом Федерации.

Депутат добавил, что вместе с поддержкой по формированию здорового образа жизни нужно постараться не создать возможности для фитнес-центров обходить закон: это те случаи, когда фитнес-центры заключают договоры с инструкторами, которые регистрируются как индивидуальные предприниматели с целью оптимизировать налоги, тем самым сокращая отчисления в бюджет.

Процесс доработки законопроекта, как правило, происходит в рамках второго чтения и предполагает обсуждение в рамках круглых столов с экспертами, общественными организациями.

Гутенев уточнил, что документ будет прорабатываться и в плане неработающих членов семьи, детей и пенсионеров. По его словам, у государства есть и «корыстный интерес» – человек, занимающийся спортом, меньше болеет, и соответственно нагрузка на бюджет меньше.

Следующим летом в России могут ввести налоговый вычет на фитнес-услуги, предполагается, что граждане получат право компенсировать часть расходов на абонементы за счет возврата НДФЛ, но в размере не более 15,6 тысячи рублей. Ожидается, что соответствующий документ внесут в Госдуму в декабре.

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