РИАМО - 5 ноя. По результатам проверок в октябре Главгосстройнадзор Подмосковья выявил 1243 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства, из которых застройщики устранили 1058 нарушений, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Всего в течение октября 2019 года на поднадзорных объектах проведено 925 проверок. По результатам надзорных мероприятий участникам строительства выдано 194 предписания с конкретными сроками устранения нарушений, составлено 133 протокола», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Он добавил, что на должностных и юридических лиц за административные правонарушения в области строительства наложены штрафы на сумму 15,7 миллиона рублей.

Большая часть выявленных нарушений связана с качеством строительно-монтажных работ. Остальные нарушения связаны с неудовлетворительным содержанием стройплощадок, ненадлежащим ведением исполнительной документации, строительством без разрешения.

В настоящее время под надзором ведомства на территории Московской области находится 2221 объект общей площадью 37,7 миллиона квадратных метров.