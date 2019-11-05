РИАМО - 5 ноя. Корпорация развития Московской области (КРМО) будет привлекать финских инвесторов в Подмосковье через Финско-Российскую торговую палату (ФРТП), которая предоставит КРМО свою площадку для делового общения с бизнесом, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Корпорация стала членом ФРТП и получила возможность принимать участие в закрытых мероприятиях, которые организует палата.

«В Московской области работает более 35 финских предприятий, который заняты в самых разных отраслях промышленности. Это, например, строительный бизнес, пищевая промышленность, производство упаковочных материалов и другие сферы деятельности», – сказал заместитель генерального директора КРМО Александр Федоров.

Он добавил, что у региона и финских компаний уже есть успешные примеры взаимодействия, которые могут стать катализатором прихода новых инвесторов из Финляндии в Подмосковье, и площадка ФРТП может стать отправной точной для новых проектов.

До конца года ФРТП проведет более десяти закрытых мероприятий для членов палаты, где представители бизнеса и органы государственной власти будут обсуждать вопросы развития российско-финских отношений. Часть предстоящих мероприятий посетят сотрудники КРМО, которые намерены провести переговоры с финскими бизнесменами и представить им инвестиционный потенциал региона.

«Финские компании ежегодно инвестируют в Московскую область десятки миллионов евро. В сентябре этого года компания Valio открыла девятую по счету фасовочную линию на своем подмосковном предприятии в Ершово. В прошлом месяце финская Huhtamaki также открыла новую производственную линию на заводе в Ивантеевке», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он отметил, что всего на этих двух предприятиях создано почти 900 рабочих мест для жителей области. Финский бизнес не только активно работает в Подмосковье, но и продолжает инвестировать в развитие. Инвестиционный климат, созданный в Подмосковье, обеспечит и дальнейшее сохранение этих трендов.