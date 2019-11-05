РИАМО – 5 ноя. Органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в приемные семьи 1697 детей-сирот с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Всего в Подмосковье насчитывается 4121 приемная семья, что почти на 50 семей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В этом году в Подмосковье создана 261 новая приемная семья. Перед тем, как взять ребенка в семью, будущим родителям рекомендуется посетить школу приемных родителей, которых в регионе насчитывается 73», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в таких школах специалисты совершенно бесплатно отвечают на все волнующие вопросы. С начала года туда уже обратились 1665 человек, их популярность ежегодно только растет.

В Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,7 тысячи детей находятся на воспитании в замещающих семьях. При этом почти 8,5 тысячи детей проживают в семьях усыновителей.