РИАМО - 5 ноя. Срок вывоза снега не должен превышать 5 суток после окончания снегопада, а обработка территорий реагентами должна проводится через 2 часа после выпадения осадков, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Регламент уборки территорий: подметание – 2 часа после выпадения 2 сантиметров снега, повторяемость за сезон 47 раз; Зачистка ледяных накатов – 5 часов после начала гололеда, в дни без осадков; обработка территории противогололедными материалами – 2 часа после окончания снегопада, повторяемость за сезон 50 раз; вывоз снега – не должен превышать пяти суток после окончания снегопада.

При уборке детских площадок применяются только пластмассовые скребки и лопаты. Не допускается: использование металлических инструментов; применение механизированной техники; образование наледи; складирование снега.

В Подмосковье установлено 5021 детских игровых площадок с резиновым покрытием, в том числе установленные в 2019 – 721 площадка. При этом 499 установлены по муниципальным программам, 222 – по программе губернатора.