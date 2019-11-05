РИАМО – 5 ноя. В 2019 году МособлЕИРЦ передал в органы полиции 205 материалов о самовольном подключении абонентов к электросетям, за 9 месяцев по инициативе МособлЕИРЦ к ответственности привлекли 21 нарушителя, говорится в сообщении пресс-службы МособлЕИРЦ.

«Как правило, незаконно к сетям подключаются те граждане, кому ограничили подачу электроэнергии в связи с неоплаченными счетами. Служба безопасности МособлЕИРЦ совместно с органами полиции выявляет таких нарушителей и применяет к ним меры административной ответственности», – говорится в сообщении.

Хищение электроэнергии квалифицируется как один из видов административного правонарушения и влечет за собой взыскание причиненного реального ущерба и привлечение виновников к административной ответственности. Согласно статье 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях самовольное подключение к электрическим сетям, а равно самовольное (безучетное) использование электроэнергии влечет наложение штрафа на физических лиц до 15 тысяч рублей.

«Помимо штрафа, нарушитель оплачивает и стоимость незаконно потребленного ресурса. После демонтажа оборудования, с помощью которого было выполнено несанкционированное подключение, нарушителю выставляется счет за использованную энергию, где учитывается мощность токопринимающего устройства и время его работы, которое определяется как 24 часа в сутки», – добавляется в сообщении.

За девять месяцев за самовольное подключение к электрическим сетям по инициативе МособлЕИРЦ к административной ответственности привлечен 21 нарушитель, выписано штрафов на сумму 225 тысяч рублей. По итогам проведенных мероприятий удалось снизить дебиторскую задолженность перед поставщиками электроэнергии более чем на 3 миллиона рублей.

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