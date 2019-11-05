РИАМО - 5 ноя. В День народного единства в усадьбе Гребнево, которая находится в городском округе Щелково, открыли памятник герою борьбы за освобождение России от интервентов, князю Дмитрию Трубецкому, говорится в сообщении пресс-службы администрации Щелкова.

«В День народного единства на территории усадьбы состоялось открытие бюста князю Дмитрию Трубецкому. Средства на установку выделил нынешний владелец усадьбы, известный предприниматель и музыкант Андрей Ковалев», - говорится в сообщении.

В торжественной церемонии также приняли участие депутаты Мособлдумы Николай Черкасов и Владимир Вшивцев, настоятель Гребневского храма Иван Солнцев и член Совета по правам человека при губернаторе Московской области Евгений Тимонин.

Князь Дмитрий Трубецкой считается одним из главных героев Смутного времени. Вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым он руководил освобождением от поляков столицы. За свою деятельность получил титул «Спасителя отечества».

Царь Михаил Романов высоко ценил князя Трубецкого, не раз привлекал его к ответственным делам. В качестве одной из наград Дмитрию Трубецкому была пожалована усадьба Гребнево.