РИАМО - 5 ноя. Жителей Подмосковья приглашают принять участие в опросе на портале «Добродел» о качестве оказания финансовых услуг в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

С 1 по 30 ноября в Московской области комитет проводит онлайн-опрос потребителей в целях организации дальнейшей работы по повышению уровня удовлетворенности населения работой финансовых организаций и выявления существующих барьеров для доступа к финансовым услугам.

«Комитет по конкурентной политике Московской области, как уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции, организует проведение мониторинга состояния и развития конкуренции в сфере финансовых услуг», – пояснила председатель комитета по конкурентной политике Елена Волкова.

Жителям предлагают оценить удовлетворенность работой финансовых организаций – банков, микрофинансовых организаций, страховых организаций и ломбардов.

Кроме того, нужно будет оценить ряд финансовых продуктов и услуг, к примеру, кредиты, вклады, банковские карты, переводы и платежи, займы, услуги страхования и платежные электронные системы.

Проголосовать можно по ссылке.