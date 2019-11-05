РИАМО (КОРОЛЕВ) – 5 ноя. Актриса из Королева получила диплом за лучшую женскую роль первого плана на областном театральном фестивале, сообщила «РИАМО в Королеве» руководитель литературно-драматической части ТЮЗа Екатерина Ларина.

Королевский Театр юного зрителя стал участником XVIII Областного театрального фестиваля «Долгопрудненская осень – 2019». Коллектив ТЮЗа показал спектакль по пьесе Валентина Красногорова «Три красавицы», режиссер – Сергей Пименов.

«Актриса театра, заслуженная артистка Киргизской Республики Светлана Райдугина, исполнившая роль Майи, была удостоена диплома в номинации «Лучшая женская роль первого плана», – сказала Ларина.

«Три красавицы» – это история о трех подругах – одиноких женщинах «золотого возраста», решивших изменить свою судьбу и найти себе спутников жизни. Теплая комедия убеждает зрителя в том, что годы не являются помехой для поисков любви и счастья.