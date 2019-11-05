РИАМО - 5 ноя. Информационные листовки с совмещенной схемой метро и первых двух МЦД начали раздавать в метро на стойках «Живое общение», расположенных на 14 станциях подземки, листовки помогут построить новые маршруты с помощью общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Для того, чтобы о запуске Московских центральных диаметров узнало максимальное количество пассажиров столичного метро, на стойках «Живое общение» начали раздавать информационные листовки о проекте МЦД. Листовки тиражом 50 тысяч экземпляров распределили по стойкам «Живое общение» на 14 станциях метро», - говорится в сообщении.

На листовке размещена совмещенная схема метро и линий первых двух диаметров. Формат листовки – «карманный», а, значит, каждый пассажир сможет сохранить ее у себя и пользоваться при необходимости в общественном транспорте. Листовка поможет построить новые альтернативные маршруты и посмотреть, где можно будет пересесть с метро на МЦД и на МЦК.

Пассажиры метро на стойках «Живое общение» могут не только получить информационную листовку, но и задать вопросы консультантам о маршрутах, стоимости проезда, действующих абонементах на МЦД, правилах пересадки с метро на Московские центральные диаметры.

Информационные стойки расположены на 14 станциях столичного метро: «Павелецкая», «Площадь Революции», «Арбатская», «Киевская», «Александровский сад», «Комсомольская», «Курская», «Белорусская», «Парк культуры», «Пушкинская», «Баррикадная», «Китай-город», «Сретенский Бульвар» и «Саларьево».

Запуск первых диаметров запланирован на конец 2019 года. МЦД-1 Белорусско-Савеловский и МЦД-2 Курско-Рижский - это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

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