РИАМО - 5 ноя. Компанию-производителя полуфабрикатов «Морозко» оштрафовали за сброс сточных вод в реку Вохринку в подмосковном Раменском, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора провели в Бронницах совместную проверку с сотрудниками Раменской городской прокуратуры. Поводом послужила публикация на одном из интернет-порталов, авторы которой утверждали, что известный производитель замороженных полуфабрикатов ООО «Морозко» загрязняет водные объекты неочищенными сточными водами.

«Факты, изложенные журналистами, подтвердились. Неочищенные стоки ливневой канализации с территории предприятия стекали из бетонного коллектора по ручью и впоследствии попадали в реку Вохринку», – говорится в сообщении.

Помимо этого, предприятие не оформило разрешение на пользование водным объектом, допустив, по сути, его самозахват.

На компанию и ее генерального директора наложили четыре штрафа на общую сумму 260 тысяч рублей. Устранение нарушений природоохранного законодательства находится на контроле городской прокуратуры.