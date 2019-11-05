РИАМО – 5 ноя. Следователи проверяют обстоятельства дорожно-транспортного инцидента в центре Москвы, в результате которого двое детей получили травмы, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 5 ноября возле жилого дома, расположенного по Шмитовскому проезду, автомобиль совершил наезд на двух несовершеннолетних 2008 и 2010 годов рождения.

«В настоящее время дети доставлены в городскую больницу, где проходят обследование. Предварительно их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следственными органами проводится доследственная проверка», – сказала собеседник агентства.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила Иванова.