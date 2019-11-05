РИАМО - 5 ноя. В микрорайоне Ожерелье в Кашире возведут новый физкультурно-оздоровительный комплекс, по итогам конкурса подрядчиком на проектирование стало ООО «АДМ Партнершип», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в микрорайоне Ожерелье предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Достроить комплекс и ввести его в эксплуатацию планируют в 2021 году. Его оборудуют игровой многофункциональной площадкой, а также двумя залами – для боевых видов спорта и тяжелой атлетики. Также в рамках проекта проведут комплексное благоустройство и озеленение прилегающей территории.