РИАМО – 5 ноя. Tele2 проанализировала количество потребляемого трафика в тоннелях двух самых длинных веток столичной подземки – Арбатско-Покровской и Сокольнической линий, с момента покрытия LTE в тоннелях метро абоненты Tele2 скачали более 360 ТБ трафика, говорится в сообщении пресс-службы оператора.

Потребление абонентами Tele2 интернет-трафика продолжает демонстрировать позитивную динамику. Это связано с масштабной программой оператора по развитию сетей 4G, а также с увеличением числа дата-пользователей – по итогам II квартала 2019 года их доля составила 75,7% абонентов.

«Так, благодаря технологии big data компания проанализировала наиболее популярные среди абонентов линии столичной подземки и в сентябре 2019 года запустила высокоскоростной 4G-интернет в перегонах самых протяженных веток – Арбатско-Покровской и Сокольнической», — говорится в сообщении.

С момента покрытия LTE в тоннелях метро абоненты Tele2 скачали более 360 ТБ трафика. Это как на протяжении двух месяцев каждый день загружать все сезоны сериала «Игра престолов» в высоком качестве по 100 раз. Пассажиры Сокольнической линии – наиболее активные дата-пользователи. Так, с середины сентября 2019 года они загрузили на 24,5 ТБ больше, чем пассажиры Арбатско-Покровской ветки.

«Московский регион остается ключевым драйвером роста активных пользователей мобильного интернета. Метро – сложный технический объект. Но даже потенциальные технические трудности не нарушают наши высокие темпы строительства», — отметил технический директор макрорегиона «Москва» Tele2 Алексей Крушинин.

По его словам, уже сейчас можно говорить, что до конца года оператор закроет сетью треть столичного метрополитена.