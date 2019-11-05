РИАМО - 5 ноя. Спасатели «Мособлпожспаса» совместно с врачами хирургического отделения городской больницы Можайска сняли гайку, накрученную на детородный орган 45-летнего мужчины, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

«В больницу поступил мужчина, на половой орган которого был надет металлический предмет – гайка. Член пострадавшего распух и посинел, последствия могли быть необратимыми», – сказал старший спасатель смены Михаил Дыкман.

Он добавил, что звонок от врачей поступил 3 ноября в районе часа дня. Сообщалось, что пациенту, поступившему в хирургическое отделение, в срочном порядке требуется помощь спасателей. По дороге в больницу спасатели спланировали свои действия по наиболее быстрому оказанию помощи пострадавшему.

С таким случаем спасателям пришлось столкнуться впервые. Ирина Черная предложила применить для спиливания гайки гравировочный аппарат, который они уже однажды применяли в своей профессиональной деятельности.

По приезде в больницу спасателям выдали соответствующее медицинское обмундирование и инструменты, пострадавшего ввели в состояние наркоза и тогда спасатели приступили к работе. В итоге потребовалось более сорока минут, чтобы удалить с пениса мужчины металлический предмет.

Подмосковные спасатели помогли молодому человеку снять шайбу с пальца>>