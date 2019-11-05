РИАМО – 5 ноя. Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, завоевала золотой кубок на Всероссийских соревнованиях «Безграничные возможности» в Санкт-Петербурге.

Маргарита участвовала в группе «Верхние конечности». На конкурсе для участников подготовили полосу препятствий из четырех испытаний. Нужно было застегнуть молнию и повесить жилетку, переставить различные фигуры, положить на поднос столовые приборы и перенести их, а также провести металлическое кольцо через лабиринт, не задев стенок.

«Для обычного человека это покажется ерундой, но для нас это реально экзамен на владение протезом. Я заняла первое место и познакомилась с крутыми киборгами», – написала Грачева в Instagram.

Жизнь Грачевой кардинально изменилась в декабре 2017 года. Тогда ее муж Дмитрий Грачев вывез ее в лес и в порыве ревности отрубил обе руки. Медики спасли одну кисть, а вместо второй у девушки теперь бионический протез. Изувер получил 14 лет колонии. Позже девушка написала книгу «Счастлива без рук», где рассказала свою трагическую историю.

Рита Грачева, которой экс‑супруг отрубил руки, выходит замуж>>