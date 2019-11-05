РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 ноя. Подарки от правительства Московской области вручили труженице тыла из подмосковного Подольска Надежде Назаровой, отметившей 90-летний юбилей, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск труженик тыла Надежда Назарова на днях отпраздновала свое 90-летие. Во вторник, 5 ноября, с юбилеем ее поздравили первый замглавы администрации округа Виктор Чуб, начальник теруправления в микрорайоне Климовск Эмиль Акки и начальник Климовского управления социальной защиты населения министерства социального развития Московской области Ольга Кузнецова», – говорится в сообщении.

Труженице тыла были вручены поздравительный адрес от президента РФ, памятные подарки от правительства Московской области и администрации муниципалитета.

Назарова родилась в Кленово. Примерно в 1936 году ее семья перебралась в Климовск. В годы Великой Отечественной войны Надежда работала на колхозных полях. По окончании школы и профессионального училища пошла работать на Климовский машиностроительный завод, где трудилась более 28 лет станочницей в цехе №26.