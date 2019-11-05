РИАМО - 5 ноя. В предпраздничные и выходные дни, с 31 октября по 4 ноября, более 170 тысяч пассажиров воспользовались услугами компании «Аэроэкспресс», что на 5% больше показателя аналогичного периода 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресса».

«Наиболее востребованным стало Шереметьевское направление – более 75 тысяч пассажиров. Порядка 65 тысяч человек отправились в сторону аэропорта Домодедово и обратно, около 33 тысяч пассажиров «Аэроэкспресса» вылетали (из - ред.) и прилетали в аэропорт Внуково», - говорится в сообщении.

В предпраздничные и выходные дни все рейсы аэроэкспрессов выполнялись в соответствии с графиком, в течение которых было перевезено более 170 тысяч пассажиров, что на 5% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

Также еще около 5 тысяч пассажиров перевезли экспресс-автобусы «Аэроэкспресса», курсирующие между терминалом аэропорта Шереметьево и станцией метро «Ховрино».