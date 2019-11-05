РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 ноя. В городском округе Люберцы завершилось строительство детского сада №2 с бассейном на 250 мест и детского сада на 120 мест, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Объектам выдали заключения о соответствии проектной документации.

«Дошкольное образовательное учреждение №2 площадью 3,5 тысячи квадратных метров возведено на Вертолетной улице, а детский сад на 120 мест, площадь которого составляет 2,6 тысячи квадратных метров, построен на улице Барыкина. Соцучреждения, расположенные на территории ЖК «Люберцы», готовятся к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

В новых зданиях установлены лифты и оборудованы игровые комнаты, зоны отдыха, залы для занятия музыкой, спортзалы, спальни, учебные классы и медицинские блоки. На территории детсадов установлены спортивные и игровые площадки с навесами и покрытием из резиновой крошки, обустроены газоны.

Застройщиком объектов выступает ООО «СЗ «Самолет Девелопмент».