РИАМО - 5 ноя. Следователи выясняют обстоятельства смерти женщины, которую сбил аэроэкспресс на Савеловском направлении Московской железной дороги, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Во вторник днем аэроэкспресс сообщением Москва – аэропорт Шереметьево насмерть сбил женщину на путях в районе станции Москва – Бутырская. По предварительным данным, она переходила пути в неположенном месте. Личность погибшей в настоящее время устанавливается.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», – говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.