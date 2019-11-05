РИАМО - 5 ноя. Многокилометровые пробки образовались на столичных улицах во вторник вечером, загруженность дорог оценивается в восемь баллов из десяти максимальных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Наибольшие затруднения отмечаются на северо-западе, юго-востоке и востоке МКАД. Сильно загружено Третье транспортное кольцо. Садовое кольцо стоит практически полностью.

Традиционно сильно движение осложнено в центре города, внутри Садового кольца.

Стоят Волоколамское, Ленинградское шоссе, улица Бориса Галушкина, Ростокинский проезд, шоссе Энтузиастов, Рязанский проспект, Каширское, Варшавское шоссе, Профсоюзная улица, Ленинский проспект, проспект Вернадского, Нахимовский проспект, Кутузовский проспект.

По прогнозу сервиса, в 20 часов ситуация на дорогах улучшится до пяти баллов. Свободными дороги станут после 21 часа.

Ранее МЧС предупредило жителей и гостей столицы о сильных порывах ветра до 12-17 метров в секунду и дожде вечером 5 ноября и в ночь на 6 ноября.