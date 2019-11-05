РИАМО – 5 ноя. Памятник святым благоверным Муромским чудотворцам Петру и Февронии, символизирующий семейные традиции любви и верности, украсит площадь перед зданием ЗАГС в подмосковном Реутове, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Наметили место для памятника Петру и Февронии и план работ по благоустройству прилегающей территории. Наши жители давно просили установить символ семьи, любви и верности, и площадь перед зданием ЗАГС для этого подходит как нельзя лучше. Концепцию самой скульптуры и обновленного сквера обсудим с горожанами, чтобы зеленая зона для прогулок и фотосессий одинаково радовала представителей всех возрастов», – сказал глава Реутова Станислав Каторов.

Он добавил, что установить памятник и завершить оборудование прилегающего сквера планируется в течение 2020 года.

«До конца следующего, 2020 года, а может и в более сжатые сроки полностью завершим все работы», – уточнил Каторов.

По данным Реутовского информагентства, реализация проекта оценивается в сумму порядка 4,5-5 миллионов рублей.

Супруги Петр и Феврония княжили в Муроме в конце 12 – начале 13 веков, они жили счастливо и скончались в один день. Святые пронесли любовь друг к другу через все испытания.