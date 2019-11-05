РИАМО - 5 ноя. Культурно-досуговый центр в районе Строгино общей площадью около 6 тысяч квадратных метров введут в эксплуатацию в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Культурно-досуговый центр в районе Строгино по адресу: улица Маршала Катукова, дом 8, введут в эксплуатацию в этом году. В настоящее время завершаются фасадные работы, идет отделка помещений, монтаж мебели и оборудования, завершается благоустройство прилегающей территории», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Все помещения будут доступны маломобильным категориям посетителей. Общая площадь досугового центра составит порядка 6 тысяч квадратных метров.

Новое здание сохранит привычный для жителей района образ старого кинотеатра, который был раньше на месте центра, – фасадные конструкции выполнены панелями с отделкой под дерево (белая сосна и темный орех) и черный мрамор. Двухэтажное здание культурного центра будет разделено на две зоны — клубную и зрелищную. Каждая зона имеет самостоятельный вход, при этом они связаны через экспозиционную зону.

В зрелищной зоне разместится концертный зал на 510 мест с галереями, которые могут трансформироваться из зрительских мест в сценическое пространство. Клубная зона состоит из входной группы с гардеробом, вестибюля, экспозиционно-рекреационного пространства, библиотеки и непосредственно помещений для клубной активности.

Также проект предусматривает танцевальный зал, зал хореографии для младших групп, кружок робототехники и технического моделирования, студию живописи и студию декоративно-прикладного искусства, музыкальный класс и зал для групповых музыкальных занятий, студию раннего развития, два универсальных класса и ремонтно-поделочную мастерскую.

Обе части здания соединит «городская гостиная» — 80-метровая крытая улица, направление которой совпадает с привычным для жителей района маршрутом от метро к домам и зоне отдыха у реки. Современный культурный центр на месте кинотеатра «Таджикистан» обеспечит жителей района широким спектром современных услуг в области культуры и искусства и положительно отразится на уровне комфорта жилой среды.