РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 ноя. Хору «Янтарь» из подмосковных Люберец присвоили звание лауреата международного конкурса исполнителей инструментальной, вокальной и хоровой музыки «Серебряный камертон», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Хор «Янтарь» детской музыкальной школы №2 городского округа Люберцы принял участие в международном конкурсе исполнителей инструментальной, вокальной и хоровой музыки «Серебряный камертон». Площадкой для юных музыкантов со 2 по 5 ноября послужила сцена детской школы искусств имени Мравинского в Санкт-Петербурге.

«Конкурс принес музыкантам высокую награду – хору присвоили звание лауреата первой степени в номинации «Академическое хоровое пение», а также вручили приз симпатий жюри», – сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Кроме того, по итогам конкурса «Янтарь» получил приглашение поучаствовать в международном фестивале-круизе в Хельсинки и Стокгольме в 2020 году.

«Конкурс прошел на уникальной сцене в атмосфере творчества. Наш хор исполнил разноплановые произведения, а один из номеров конкурсной программы был выбран для исполнения на заключительном гала-концерте», – отметил Ружицкий.