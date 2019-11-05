РИАМО - 5 ноя. Суд привлек к ответственности собственницу сельскохозяйственного земельного участка в Московской области, не оплатившего штраф в установленный срок, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«В марте 2019 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, по результатам представленных администрацией Пушкинского городского округа Московской области материалов, было установлено нарушение земельного законодательства РФ на земельном участке сельскохозяйственного назначения», – говорится в сообщении.

Оказалось, что участок площадью 2,5 гектара принадлежит Косолаповой Е.Е. За выявленные нарушения управлением владелица должна была заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей, но не сделала этого.

За неуплату административного штрафа в срок, управлением был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы административного дела были направлены в судебный участок № 103 Москвы для принятия решения.

В октябре 2019 года мировой суд принял решение наложить штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – 40 тысяч рублей.