РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 ноя. На полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в Подольске 9 ноября проведут соревнования по спортивному снайпингу и сверхдальней стрельбе, сообщается на сайте администрации округа.

«ЦНИИТОЧМАШ и Федерация высокоточной стрельбы России (ФВСР) проведут 9 ноября на полигоне ЦНИИТОЧМАШ в микрорайоне Львовский Подольска соревнования по спортивному снайпингу «Кубок конструктора АК» и соревнования по сверхдальней стрельбе «Дальний рубеж ФВСР», посвященные 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова», – говорится в сообщении.

Снайпинг – стрельба из винтовки с оптическим прицелом по малоразмерным целям из разных позиций на заранее не известные расстояния в ограниченный период времени в полевых условиях. ЦНИИТОЧМАШ поддержал соревнования, реализуя политику популяризации стрелкового спорта. При этом испытательный полигон института – один из немногих в стране, позволяющий проводить соревнования по стрельбе на таких дистанциях.

«Кубок конструктора АК» – классические соревнования по спортивному снайпингу из 8-10 упражнений на дистанции от 100 метров до 1 километра. «Дальний рубеж ФВСР» – группа сверхдальних упражнений на расстоянии от 1200 метров до 2000 метров, включающая в себя пять дистанций по пять выстрелов на каждой», – поясняется в материале.