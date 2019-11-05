РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 ноя. Жители подмосковного Красногорска 9 ноября на фестивале смогут познакомиться с национальными танцами народов мира, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем на гала-концерт III Открытого межнационального фестиваля танца «Дружба народов – Единство России»! Свое искусство продемонстрируют самобытные национальные ансамбли русского, белорусского, азербайджанского, грузинского, армянского, молдавского, китайского, индийского, осетинского и других танцев», – говорится в сообщении.

Цель фестиваля – сохранение, возрождение и преемственность традиций, этнических особенностей национальной хореографической культуры разных народов, приобщение молодежи к духовным и культурным художественным ценностям.

«Уже в эту субботу (9 ноября – ред.) вы сможете прикоснуться к красоте национального искусства, формировавшуюся веками, воплотившую в себе аутентичность и разнообразие красок», – добавляется в материале.

Фестиваль пройдет в Доме культуры «Опалиха» по адресу: Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Есенинская, дом №15. Начало в 12:00. Вход бесплатный.